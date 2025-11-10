The Eagle Harga Hari Ini

Harga langsung The Eagle (EAGLE) hari ini ialah --, dengan 6.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EAGLE kepada USD penukaran adalah -- setiap EAGLE.

The Eagle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 60,354, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M EAGLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EAGLE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00620845, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, EAGLE dipindahkan +0.90% dalam sejam terakhir dan -6.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Eagle (EAGLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.35K$ 60.35K $ 60.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.35K$ 60.35K $ 60.35K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,899,310.455288 999,899,310.455288 999,899,310.455288

Had Pasaran semasa The Eagle ialah $ 60.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EAGLE ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999899310.455288. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.35K.