Tokenomik The Eagle (EAGLE)

Lihat cerapan utama tentang The Eagle (EAGLE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:55:09 (UTC+8)
USD

The Eagle (EAGLE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Eagle (EAGLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 64.14K
$ 64.14K
Jumlah Bekalan:
$ 999.90M
$ 999.90M
Bekalan Edaran:
$ 999.90M
$ 999.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 64.14K
$ 64.14K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00620845
$ 0.00620845
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

The Eagle (EAGLE) Maklumat

$EAGLE is uniquely tied to the upcoming partnership between Bonk.fun and World Liberty Finance, with additional momentum from MoonPay and Raydium. Positioned as the flagship meme token of this collaboration, $EAGLE represents growth, innovation, and the next major runner to take flight from Bonk.Fun. We have also been sift shilled by the likes of Bonk.fun, World Liberty Finance, Raydium and Moonpay.

Laman Web Rasmi:
https://eaglesolana.io/

Tokenomik The Eagle (EAGLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Eagle (EAGLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EAGLE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EAGLE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EAGLE, terokai EAGLE harga langsung token!

EAGLE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EAGLE? Halaman ramalan harga EAGLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi