Apakah itu THE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THE EAR STAYS ON (EAR) Berapakah nilai THE EAR STAYS ON (EAR) hari ini? Harga langsung EAR dalam USD ialah 0.00004979 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EAR ke USD? $ 0.00004979 . Lihat Harga semasa EAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran THE EAR STAYS ON? Had pasaran untuk EAR ialah $ 49.29K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EAR? Bekalan edaran EAR ialah 990.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EAR? EAR mencapai harga ATH sebanyak 0.00238649 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EAR? EAR melihat harga ATL sebanyak 0.00002996 USD . Berapakah jumlah dagangan EAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EARialah -- USD . Adakah EAR akan naik lebih tinggi tahun ini? EAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

