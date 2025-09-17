Lagi Mengenai $TES

The Eid Sheep Harga ($TES)

The Eid Sheep ($TES) Carta Harga Langsung
The Eid Sheep ($TES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

The Eid Sheep ($TES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $TES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $TES sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $TES telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Eid Sheep ($TES) Maklumat Pasaran

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

--
----

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,092.854597
999,754,092.854597 999,754,092.854597

Had Pasaran semasa The Eid Sheep ialah $ 4.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $TES ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999754092.854597. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.84K.

The Eid Sheep ($TES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The Eid Sheep kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Eid Sheep kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Eid Sheep kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Eid Sheep kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+18.99%
60 Hari$ 0+16.85%
90 Hari$ 0--

Apakah itu The Eid Sheep ($TES)

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The Eid Sheep ($TES) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

The Eid Sheep Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Eid Sheep ($TES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Eid Sheep ($TES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Eid Sheep.

Semak The Eid Sheep ramalan harga sekarang!

$TES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik The Eid Sheep ($TES)

Memahami tokenomik The Eid Sheep ($TES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $TES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Eid Sheep ($TES)

Berapakah nilai The Eid Sheep ($TES) hari ini?
Harga langsung $TES dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $TES ke USD?
Harga semasa $TES ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Eid Sheep?
Had pasaran untuk $TES ialah $ 4.84K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $TES?
Bekalan edaran $TES ialah 999.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $TES?
$TES mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $TES?
$TES melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $TES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $TESialah -- USD.
Adakah $TES akan naik lebih tinggi tahun ini?
$TES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $TESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.