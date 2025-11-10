The Final Quarter Harga Hari Ini

Harga langsung The Final Quarter (Q4) hari ini ialah --, dengan 3.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa Q4 kepada USD penukaran adalah -- setiap Q4.

The Final Quarter kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,479, dengan bekalan edaran sebanyak 999.51M Q4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Q4 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, Q4 dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -7.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Final Quarter (Q4) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K Bekalan Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Jumlah Bekalan 999,513,585.220616 999,513,585.220616 999,513,585.220616

Had Pasaran semasa The Final Quarter ialah $ 32.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Q4 ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999513585.220616. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.48K.