Apakah itu The First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The First Meme (FIRST) Sumber Laman Web Rasmi

The First Meme Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The First Meme (FIRST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The First Meme (FIRST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The First Meme.

Semak The First Meme ramalan harga sekarang!

FIRST kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik The First Meme (FIRST)

Memahami tokenomik The First Meme (FIRST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIRST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The First Meme (FIRST) Berapakah nilai The First Meme (FIRST) hari ini? Harga langsung FIRST dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FIRST ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa FIRST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran The First Meme? Had pasaran untuk FIRST ialah $ 719.41K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FIRST? Bekalan edaran FIRST ialah 999.99M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIRST? FIRST mencapai harga ATH sebanyak 0.00193145 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIRST? FIRST melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FIRST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIRSTialah -- USD . Adakah FIRST akan naik lebih tinggi tahun ini? FIRST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIRSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

The First Meme (FIRST) Kemas Kini Industri Penting