Lihat cerapan utama tentang The First Meme (FIRST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
The First Meme (FIRST) Maklumat

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

https://thefirst.meme

The First Meme (FIRST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The First Meme (FIRST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 745.98K
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 999.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 745.98K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00193145
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00074599
Tokenomik The First Meme (FIRST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The First Meme (FIRST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIRST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIRST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIRST, terokai FIRST harga langsung token!

