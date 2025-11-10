The Future Is autonomous Harga Hari Ini

Harga langsung The Future Is autonomous (TFIA) hari ini ialah $ 0.0000366, dengan 3.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TFIA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000366 setiap TFIA.

The Future Is autonomous kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 36,494, dengan bekalan edaran sebanyak 997.19M TFIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TFIA didagangkan antara $ 0.00003187 (rendah) dan $ 0.00003833 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00010578, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002023.

Dalam prestasi jangka pendek, TFIA dipindahkan +0.82% dalam sejam terakhir dan -29.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Future Is autonomous (TFIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Bekalan Peredaran 997.19M 997.19M 997.19M Jumlah Bekalan 997,191,417.053966 997,191,417.053966 997,191,417.053966

Had Pasaran semasa The Future Is autonomous ialah $ 36.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TFIA ialah 997.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997191417.053966. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.49K.