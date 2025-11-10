The Game Company Harga Hari Ini

Harga langsung The Game Company (GMRT) hari ini ialah $ 0.01221079, dengan 1,542.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GMRT kepada USD penukaran adalah $ 0.01221079 setiap GMRT.

The Game Company kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,891,058, dengan bekalan edaran sebanyak 317.13M GMRT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GMRT didagangkan antara $ 0.00072987 (rendah) dan $ 0.01428478 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.104335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00062311.

Dalam prestasi jangka pendek, GMRT dipindahkan -10.04% dalam sejam terakhir dan +1,154.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Game Company (GMRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.89M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.27M Bekalan Peredaran 317.13M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa The Game Company ialah $ 3.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMRT ialah 317.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.27M.