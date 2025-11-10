Tokenomik The Game Company (GMRT)
The Game Company (GMRT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Game Company (GMRT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
The Game Company (GMRT) Maklumat
The Game Company (TGC) is an AI-powered cloud gaming ecosystem that enables users to play high-quality, low-latency games on any device without the need for expensive hardware. By leveraging blockchain technology, TGC integrates a Web3 economy, allowing players to earn, trade, and utilize digital assets seamlessly. The platform supports over 1,300 AAA games from major publishers and operates on a decentralized cloud infrastructure optimized for low-latency gaming experiences.
$GMRT is the native utility token of The Game Company ecosystem. It serves as the primary medium for transactions within the platform, facilitating tournament entry fees, in-game purchases, rewards, and staking opportunities. The token also underpins fantasy leagues, esports competitions, and the broader gaming marketplace within the TGC ecosystem. By integrating AI-driven matchmaking, predictive rendering, and real-time analytics, TGC enhances gameplay performance and user engagement while offering a sustainable gaming economy powered by $GMRT.
Tokenomik The Game Company (GMRT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik The Game Company (GMRT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GMRT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GMRT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
