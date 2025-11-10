Tokenomik The Game Company (GMRT)

Tokenomik The Game Company (GMRT)

Lihat cerapan utama tentang The Game Company (GMRT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:45:13 (UTC+8)
USD

The Game Company (GMRT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Game Company (GMRT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 241.50K
$ 241.50K$ 241.50K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 317.13M
$ 317.13M$ 317.13M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 761.51K
$ 761.51K$ 761.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.104335
$ 0.104335$ 0.104335
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00062311
$ 0.00062311$ 0.00062311
Harga Semasa:
$ 0.00076021
$ 0.00076021$ 0.00076021

The Game Company (GMRT) Maklumat

The Game Company (TGC) is an AI-powered cloud gaming ecosystem that enables users to play high-quality, low-latency games on any device without the need for expensive hardware. By leveraging blockchain technology, TGC integrates a Web3 economy, allowing players to earn, trade, and utilize digital assets seamlessly. The platform supports over 1,300 AAA games from major publishers and operates on a decentralized cloud infrastructure optimized for low-latency gaming experiences.

$GMRT is the native utility token of The Game Company ecosystem. It serves as the primary medium for transactions within the platform, facilitating tournament entry fees, in-game purchases, rewards, and staking opportunities. The token also underpins fantasy leagues, esports competitions, and the broader gaming marketplace within the TGC ecosystem. By integrating AI-driven matchmaking, predictive rendering, and real-time analytics, TGC enhances gameplay performance and user engagement while offering a sustainable gaming economy powered by $GMRT.

Laman Web Rasmi:
https://www.gmrtag.io
Kertas putih:
https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk

Tokenomik The Game Company (GMRT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Game Company (GMRT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GMRT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GMRT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GMRT, terokai GMRT harga langsung token!

GMRT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GMRT? Halaman ramalan harga GMRT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi