The Grays Currency Logo

The Grays Currency Harga (PTGC)

Tidak tersenarai

1 PTGC ke USD Harga Langsung:

$0.00029784
$0.00029784$0.00029784
-14.80%1D
USD
The Grays Currency (PTGC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:07:32 (UTC+8)

The Grays Currency (PTGC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00029239
$ 0.00029239$ 0.00029239
24J Rendah
$ 0.00036179
$ 0.00036179$ 0.00036179
24J Tinggi

$ 0.00029239
$ 0.00029239$ 0.00029239

$ 0.00036179
$ 0.00036179$ 0.00036179

$ 0.00132623
$ 0.00132623$ 0.00132623

$ 0.00000217
$ 0.00000217$ 0.00000217

-0.19%

-17.22%

-30.47%

-30.47%

The Grays Currency (PTGC) harga masa nyata ialah $0.0002941. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTGC didagangkan antara $ 0.00029239 rendah dan $ 0.00036179 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTGC sepanjang masa ialah $ 0.00132623, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000217.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTGC telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -17.22% dalam 24 jam dan -30.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Grays Currency (PTGC) Maklumat Pasaran

$ 85.35M
$ 85.35M$ 85.35M

--
----

$ 85.35M
$ 85.35M$ 85.35M

290.95B
290.95B 290.95B

290,938,891,732.1117
290,938,891,732.1117 290,938,891,732.1117

Had Pasaran semasa The Grays Currency ialah $ 85.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTGC ialah 290.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 290938891732.1117. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.35M.

The Grays Currency (PTGC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The Grays Currency kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Grays Currency kepada USD adalah $ -0.0001718908.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Grays Currency kepada USD adalah $ -0.0000994035.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Grays Currency kepada USD adalah $ +0.00002762640361053947.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-17.22%
30 Hari$ -0.0001718908-58.44%
60 Hari$ -0.0000994035-33.79%
90 Hari$ +0.00002762640361053947+10.37%

Apakah itu The Grays Currency (PTGC)

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

The Grays Currency (PTGC) Sumber

Laman Web Rasmi

The Grays Currency Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Grays Currency (PTGC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Grays Currency (PTGC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Grays Currency.

Semak The Grays Currency ramalan harga sekarang!

PTGC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik The Grays Currency (PTGC)

Memahami tokenomik The Grays Currency (PTGC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PTGC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Grays Currency (PTGC)

Berapakah nilai The Grays Currency (PTGC) hari ini?
Harga langsung PTGC dalam USD ialah 0.0002941 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PTGC ke USD?
Harga semasa PTGC ke USD ialah $ 0.0002941. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Grays Currency?
Had pasaran untuk PTGC ialah $ 85.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PTGC?
Bekalan edaran PTGC ialah 290.95B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PTGC?
PTGC mencapai harga ATH sebanyak 0.00132623 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PTGC?
PTGC melihat harga ATL sebanyak 0.00000217 USD.
Berapakah jumlah dagangan PTGC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PTGCialah -- USD.
Adakah PTGC akan naik lebih tinggi tahun ini?
PTGC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PTGCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.