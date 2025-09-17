The Grays Currency (PTGC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00029239 $ 0.00029239 $ 0.00029239 24J Rendah $ 0.00036179 $ 0.00036179 $ 0.00036179 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00029239$ 0.00029239 $ 0.00029239 24J Tinggi $ 0.00036179$ 0.00036179 $ 0.00036179 Sepanjang Masa $ 0.00132623$ 0.00132623 $ 0.00132623 Harga Terendah $ 0.00000217$ 0.00000217 $ 0.00000217 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -17.22% Perubahan Harga (7D) -30.47% Perubahan Harga (7D) -30.47%

The Grays Currency (PTGC) harga masa nyata ialah $0.0002941. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTGC didagangkan antara $ 0.00029239 rendah dan $ 0.00036179 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTGC sepanjang masa ialah $ 0.00132623, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000217.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTGC telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -17.22% dalam 24 jam dan -30.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Grays Currency (PTGC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.35M$ 85.35M $ 85.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.35M$ 85.35M $ 85.35M Bekalan Peredaran 290.95B 290.95B 290.95B Jumlah Bekalan 290,938,891,732.1117 290,938,891,732.1117 290,938,891,732.1117

Had Pasaran semasa The Grays Currency ialah $ 85.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTGC ialah 290.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 290938891732.1117. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.35M.