Tokenomik the honest guy (THGUY)

Lihat cerapan utama tentang the honest guy (THGUY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

the honest guy (THGUY) Maklumat

AI Agent (The Honest Guy)

Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions

Laman Web Rasmi:
http://thehonestguy.site
Kertas putih:
https://thehonestguy.site/whitepaper/

the honest guy (THGUY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk the honest guy (THGUY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 47.06K
Jumlah Bekalan:
$ 999.91M
Bekalan Edaran:
$ 999.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 47.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00101129
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik the honest guy (THGUY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik the honest guy (THGUY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token THGUY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token THGUY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik THGUY, terokai THGUY harga langsung token!

THGUY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju THGUY? Halaman ramalan harga THGUY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.