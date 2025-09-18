The HUSL (HUSL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00100826 $ 0.00100826 $ 0.00100826 24J Rendah $ 0.00105814 $ 0.00105814 $ 0.00105814 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00100826$ 0.00100826 $ 0.00100826 24J Tinggi $ 0.00105814$ 0.00105814 $ 0.00105814 Sepanjang Masa $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +3.03% Perubahan Harga (7D) +6.71% Perubahan Harga (7D) +6.71%

The HUSL (HUSL) harga masa nyata ialah $0.00103885. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUSL didagangkan antara $ 0.00100826 rendah dan $ 0.00105814 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUSL sepanjang masa ialah $ 4.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUSL telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +3.03% dalam 24 jam dan +6.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The HUSL (HUSL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.42$ 0.42 $ 0.42 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.73K$ 72.73K $ 72.73K Bekalan Peredaran 404.00 404.00 404.00 Jumlah Bekalan 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0

Had Pasaran semasa The HUSL ialah $ 0.42, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUSL ialah 404.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 70000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.73K.