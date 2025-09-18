Apakah itu The ILLUSION Project (ILLUSION)

The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site.

The ILLUSION Project (ILLUSION) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

Tokenomik The ILLUSION Project (ILLUSION)

Memahami tokenomik The ILLUSION Project (ILLUSION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ILLUSION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai The ILLUSION Project (ILLUSION) hari ini? Harga langsung ILLUSION dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran The ILLUSION Project? Had pasaran untuk ILLUSION ialah $ 9.61K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ILLUSION? Bekalan edaran ILLUSION ialah 524.59M USD .

