Tokenomik The ILLUSION Project (ILLUSION)

Lihat cerapan utama tentang The ILLUSION Project (ILLUSION), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

The ILLUSION Project (ILLUSION) Maklumat

The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3.

At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site.

Laman Web Rasmi:
https://gen-jut-su.com
Kertas putih:
https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/

The ILLUSION Project (ILLUSION) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The ILLUSION Project (ILLUSION), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K
Jumlah Bekalan:
$ 999.86M
$ 999.86M$ 999.86M
Bekalan Edaran:
$ 524.59M
$ 524.59M$ 524.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.10K
$ 18.10K$ 18.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00070574
$ 0.00070574$ 0.00070574
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001128
$ 0.00001128$ 0.00001128
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik The ILLUSION Project (ILLUSION): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The ILLUSION Project (ILLUSION) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ILLUSION yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ILLUSION yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ILLUSION, terokai ILLUSION harga langsung token!

ILLUSION Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ILLUSION? Halaman ramalan harga ILLUSION kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.