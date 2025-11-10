the imperfect coin Harga Hari Ini

Harga langsung the imperfect coin (IMPERFECT) hari ini ialah --, dengan 4.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IMPERFECT kepada USD penukaran adalah -- setiap IMPERFECT.

the imperfect coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 57,695, dengan bekalan edaran sebanyak 991.38M IMPERFECT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IMPERFECT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00301518, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IMPERFECT dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan +9.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

the imperfect coin (IMPERFECT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.70K$ 57.70K $ 57.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.70K$ 57.70K $ 57.70K Bekalan Peredaran 991.38M 991.38M 991.38M Jumlah Bekalan 991,380,483.52929 991,380,483.52929 991,380,483.52929

