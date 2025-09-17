The Innovation Game (TIG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.442621 $ 0.442621 $ 0.442621 24J Rendah $ 0.522782 $ 0.522782 $ 0.522782 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.442621$ 0.442621 $ 0.442621 24J Tinggi $ 0.522782$ 0.522782 $ 0.522782 Sepanjang Masa $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 Harga Terendah $ 0.116623$ 0.116623 $ 0.116623 Perubahan Harga (1J) +1.11% Perubahan Harga (1D) -8.10% Perubahan Harga (7D) -12.78% Perubahan Harga (7D) -12.78%

The Innovation Game (TIG) harga masa nyata ialah $0.46962. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIG didagangkan antara $ 0.442621 rendah dan $ 0.522782 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIG sepanjang masa ialah $ 4.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.116623.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIG telah berubah sebanyak +1.11% sejak sejam yang lalu, -8.10% dalam 24 jam dan -12.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Innovation Game (TIG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.39M$ 11.39M $ 11.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.56M$ 21.56M $ 21.56M Bekalan Peredaran 24.25M 24.25M 24.25M Jumlah Bekalan 45,914,486.34318456 45,914,486.34318456 45,914,486.34318456

Had Pasaran semasa The Innovation Game ialah $ 11.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIG ialah 24.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 45914486.34318456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.56M.