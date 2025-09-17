Lagi Mengenai TIG

The Innovation Game Harga (TIG)

1 TIG ke USD Harga Langsung:

-8.10%1D
USD
The Innovation Game (TIG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:18:48 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+1.11%

-8.10%

-12.78%

-12.78%

The Innovation Game (TIG) harga masa nyata ialah $0.46962. Sepanjang 24 jam yang lalu, TIG didagangkan antara $ 0.442621 rendah dan $ 0.522782 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TIG sepanjang masa ialah $ 4.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.116623.

Dari segi prestasi jangka pendek, TIG telah berubah sebanyak +1.11% sejak sejam yang lalu, -8.10% dalam 24 jam dan -12.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Innovation Game (TIG) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa The Innovation Game ialah $ 11.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIG ialah 24.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 45914486.34318456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.56M.

The Innovation Game (TIG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The Innovation Game kepada USD adalah $ -0.0414418267823347.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Innovation Game kepada USD adalah $ -0.2580268387.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Innovation Game kepada USD adalah $ -0.3560880031.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Innovation Game kepada USD adalah $ -0.1255141460435653.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0414418267823347-8.10%
30 Hari$ -0.2580268387-54.94%
60 Hari$ -0.3560880031-75.82%
90 Hari$ -0.1255141460435653-21.09%

Apakah itu The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The Innovation Game (TIG) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

The Innovation Game Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Innovation Game (TIG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Innovation Game (TIG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Innovation Game.

Semak The Innovation Game ramalan harga sekarang!

TIG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik The Innovation Game (TIG)

Memahami tokenomik The Innovation Game (TIG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TIG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Innovation Game (TIG)

Berapakah nilai The Innovation Game (TIG) hari ini?
Harga langsung TIG dalam USD ialah 0.46962 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TIG ke USD?
Harga semasa TIG ke USD ialah $ 0.46962. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Innovation Game?
Had pasaran untuk TIG ialah $ 11.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TIG?
Bekalan edaran TIG ialah 24.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TIG?
TIG mencapai harga ATH sebanyak 4.3 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TIG?
TIG melihat harga ATL sebanyak 0.116623 USD.
Berapakah jumlah dagangan TIG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TIGialah -- USD.
Adakah TIG akan naik lebih tinggi tahun ini?
TIG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TIGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:18:48 (UTC+8)

Penafian

