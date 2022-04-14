Tokenomik The Innovation Game (TIG)

Lihat cerapan utama tentang The Innovation Game (TIG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
The Innovation Game (TIG) Maklumat

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation.

TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

Laman Web Rasmi:
https://www.tig.foundation/
Kertas putih:
https://www.tig.foundation/whitepaper

The Innovation Game (TIG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Innovation Game (TIG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.90M
Jumlah Bekalan:
$ 45.91M
Bekalan Edaran:
$ 24.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.57M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.3
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.116623
Harga Semasa:
$ 0.491548
Tokenomik The Innovation Game (TIG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Innovation Game (TIG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TIG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TIG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TIG, terokai TIG harga langsung token!

TIG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TIG? Halaman ramalan harga TIG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.