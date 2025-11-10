The Last Job Harga Hari Ini

Harga langsung The Last Job (QUIT) hari ini ialah $ 0.00010197, dengan 7.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QUIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00010197 setiap QUIT.

The Last Job kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 100,931, dengan bekalan edaran sebanyak 989.77M QUIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QUIT didagangkan antara $ 0.0001011 (rendah) dan $ 0.00011596 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00073055, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008196.

Dalam prestasi jangka pendek, QUIT dipindahkan -1.21% dalam sejam terakhir dan -23.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Last Job (QUIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.93K$ 100.93K $ 100.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.93K$ 100.93K $ 100.93K Bekalan Peredaran 989.77M 989.77M 989.77M Jumlah Bekalan 989,771,028.652466 989,771,028.652466 989,771,028.652466

