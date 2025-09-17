The Martian Dog (MARVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.06%

The Martian Dog (MARVIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARVIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARVIN telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Martian Dog (MARVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 187.65K$ 187.65K $ 187.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.65K$ 187.65K $ 187.65K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa The Martian Dog ialah $ 187.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARVIN ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.65K.