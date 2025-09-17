Lagi Mengenai MEMEGAME

THE MEME GAME Logo

THE MEME GAME Harga (MEMEGAME)

Tidak tersenarai

1 MEMEGAME ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
THE MEME GAME (MEMEGAME) Carta Harga Langsung
THE MEME GAME (MEMEGAME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105196
$ 0.00105196$ 0.00105196

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.60%

+18.60%

THE MEME GAME (MEMEGAME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEMEGAME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEMEGAME sepanjang masa ialah $ 0.00105196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEMEGAME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

THE MEME GAME (MEMEGAME) Maklumat Pasaran

$ 15.67K
$ 15.67K$ 15.67K

--
----

$ 15.67K
$ 15.67K$ 15.67K

852.17M
852.17M 852.17M

852,165,148.1096
852,165,148.1096 852,165,148.1096

Had Pasaran semasa THE MEME GAME ialah $ 15.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMEGAME ialah 852.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 852165148.1096. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.67K.

THE MEME GAME (MEMEGAME) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga THE MEME GAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga THE MEME GAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga THE MEME GAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga THE MEME GAME kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+31.54%
60 Hari$ 0+10.93%
90 Hari$ 0--

Apakah itu THE MEME GAME (MEMEGAME)

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

THE MEME GAME (MEMEGAME) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

THE MEME GAME Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai THE MEME GAME (MEMEGAME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset THE MEME GAME (MEMEGAME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk THE MEME GAME.

Semak THE MEME GAME ramalan harga sekarang!

MEMEGAME kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik THE MEME GAME (MEMEGAME)

Memahami tokenomik THE MEME GAME (MEMEGAME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEMEGAME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THE MEME GAME (MEMEGAME)

Berapakah nilai THE MEME GAME (MEMEGAME) hari ini?
Harga langsung MEMEGAME dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEMEGAME ke USD?
Harga semasa MEMEGAME ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran THE MEME GAME?
Had pasaran untuk MEMEGAME ialah $ 15.67K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEMEGAME?
Bekalan edaran MEMEGAME ialah 852.17M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEMEGAME?
MEMEGAME mencapai harga ATH sebanyak 0.00105196 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEMEGAME?
MEMEGAME melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEMEGAME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEMEGAMEialah -- USD.
Adakah MEMEGAME akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEMEGAME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEMEGAMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.