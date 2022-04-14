Tokenomik THE MEME GAME (MEMEGAME)

Tokenomik THE MEME GAME (MEMEGAME)

Lihat cerapan utama tentang THE MEME GAME (MEMEGAME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
THE MEME GAME (MEMEGAME) Maklumat

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

https://memegame.io/
https://memegame.io/

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk THE MEME GAME (MEMEGAME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.32K
Jumlah Bekalan:
$ 852.17M
Bekalan Edaran:
$ 852.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.32K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00105196
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000857
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik THE MEME GAME (MEMEGAME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik THE MEME GAME (MEMEGAME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEMEGAME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEMEGAME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEMEGAME, terokai MEMEGAME harga langsung token!

MEMEGAME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEMEGAME? Halaman ramalan harga MEMEGAME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.