Harga langsung the most watched egg (EGG) hari ini ialah $ 0.00001034, dengan 2.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EGG kepada USD penukaran adalah $ 0.00001034 setiap EGG.

the most watched egg kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,018.37, dengan bekalan edaran sebanyak 969.18M EGG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 0.00000994 (rendah) dan $ 0.00001034 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0012292, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000956.

Dalam prestasi jangka pendek, EGG dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

the most watched egg (EGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.02K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.02K Bekalan Peredaran 969.18M Jumlah Bekalan 969,178,438.518501

Had Pasaran semasa the most watched egg ialah $ 10.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 969.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969178438.518501. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.02K.