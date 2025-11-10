Tokenomik The New Genesis (GEN)
The New Genesis (GEN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The New Genesis (GEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
The New Genesis (GEN) Maklumat
The New Genesis AI is the among the first AI-based gaming sandboxes. The game allows users to shape their own world and story in a boss-rush type of run, where the items created are used to defeat enemies.
Multiple features are present in the game, such as async multiplayer, which allows players to share their item with others by sending it inside of a "wormhole" - a portal which brings the item to a limbo. Other players will receive items in this limbo randomly during their game.
There are animated pets, a "Merchant" which allows you to purchase items from the limbo through an in-game earned currency, and community events such as the "Mysterious Anomaly" - an event in which the community decides how to approach an unknown obstacle, and based on the collective result the position of this mysterious entity with the community will be decided and written in the lore.
Tokenomik The New Genesis (GEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik The New Genesis (GEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GEN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GEN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GEN, terokai GEN harga langsung token!
GEN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GEN? Halaman ramalan harga GEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian