Tokenomik The New Genesis (GEN)

Lihat cerapan utama tentang The New Genesis (GEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:09:14 (UTC+8)
USD

The New Genesis (GEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The New Genesis (GEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.31K
$ 7.31K
Jumlah Bekalan:
$ 958.21M
$ 958.21M
Bekalan Edaran:
$ 958.21M
$ 958.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.31K
$ 7.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

The New Genesis (GEN) Maklumat

The New Genesis AI is the among the first AI-based gaming sandboxes. The game allows users to shape their own world and story in a boss-rush type of run, where the items created are used to defeat enemies.

Multiple features are present in the game, such as async multiplayer, which allows players to share their item with others by sending it inside of a "wormhole" - a portal which brings the item to a limbo. Other players will receive items in this limbo randomly during their game.

There are animated pets, a "Merchant" which allows you to purchase items from the limbo through an in-game earned currency, and community events such as the "Mysterious Anomaly" - an event in which the community decides how to approach an unknown obstacle, and based on the collective result the position of this mysterious entity with the community will be decided and written in the lore.

Laman Web Rasmi:
https://www.thenewgenesis.xyz/

Tokenomik The New Genesis (GEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The New Genesis (GEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GEN, terokai GEN harga langsung token!

GEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GEN? Halaman ramalan harga GEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

