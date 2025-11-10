The Odor Harga Hari Ini

Harga langsung The Odor (ODOR) hari ini ialah $ 0.00010446, dengan 3.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ODOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00010446 setiap ODOR.

The Odor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 52,276, dengan bekalan edaran sebanyak 500.45M ODOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ODOR didagangkan antara $ 0.00010429 (rendah) dan $ 0.00010943 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00037921, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007735.

Dalam prestasi jangka pendek, ODOR dipindahkan -1.66% dalam sejam terakhir dan -29.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Odor (ODOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.28K$ 52.28K $ 52.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.79K$ 87.79K $ 87.79K Bekalan Peredaran 500.45M 500.45M 500.45M Jumlah Bekalan 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Had Pasaran semasa The Odor ialah $ 52.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODOR ialah 500.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 840458468.6993265. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.79K.