The Orange Era Harga Hari Ini

Harga langsung The Orange Era (ORANGE) hari ini ialah --, dengan 1.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORANGE kepada USD penukaran adalah -- setiap ORANGE.

The Orange Era kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,598, dengan bekalan edaran sebanyak 999.61M ORANGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORANGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00484745, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ORANGE dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -12.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Orange Era (ORANGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,610,593.276263 999,610,593.276263 999,610,593.276263

Had Pasaran semasa The Orange Era ialah $ 39.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORANGE ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999610593.276263. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.60K.