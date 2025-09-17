Apakah itu The Resistance Cat ($RECA)

Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.

Memahami tokenomik The Resistance Cat ($RECA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $RECA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Resistance Cat ($RECA) Berapakah nilai The Resistance Cat ($RECA) hari ini? Harga langsung $RECA dalam USD ialah 0.02718452 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa $RECA ke USD? $ 0.02718452 . Lihat Harga semasa $RECA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran The Resistance Cat? Had pasaran untuk $RECA ialah $ 267.55K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran $RECA? Bekalan edaran $RECA ialah 9.84M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $RECA? $RECA mencapai harga ATH sebanyak 0.887984 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $RECA? $RECA melihat harga ATL sebanyak 0.00981998 USD . Berapakah jumlah dagangan $RECA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $RECAialah -- USD . Adakah $RECA akan naik lebih tinggi tahun ini? $RECA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $RECAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

