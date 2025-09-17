Apakah itu THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Sumber Laman Web Rasmi

THE RETIREMENT COIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk THE RETIREMENT COIN.

Semak THE RETIREMENT COIN ramalan harga sekarang!

RETIREMENT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Memahami tokenomik THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RETIREMENT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Berapakah nilai THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) hari ini? Harga langsung RETIREMENT dalam USD ialah 0.00005052 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RETIREMENT ke USD? $ 0.00005052 . Lihat Harga semasa RETIREMENT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran THE RETIREMENT COIN? Had pasaran untuk RETIREMENT ialah $ 50.44K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RETIREMENT? Bekalan edaran RETIREMENT ialah 998.50M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RETIREMENT? RETIREMENT mencapai harga ATH sebanyak 0.00357343 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RETIREMENT? RETIREMENT melihat harga ATL sebanyak 0.00002936 USD . Berapakah jumlah dagangan RETIREMENT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RETIREMENTialah -- USD . Adakah RETIREMENT akan naik lebih tinggi tahun ini? RETIREMENT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RETIREMENTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Kemas Kini Industri Penting