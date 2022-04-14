Tokenomik THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Lihat cerapan utama tentang THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Maklumat

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

https://www.retirementcoin.io/

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 51.10K
Jumlah Bekalan:
$ 998.50M
Bekalan Edaran:
$ 998.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 51.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00357343
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RETIREMENT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RETIREMENT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RETIREMENT, terokai RETIREMENT harga langsung token!

