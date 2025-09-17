The Retirement Token (42069K) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00208747 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -2.00% Perubahan Harga (7D) +0.65%

The Retirement Token (42069K) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 42069K didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 42069K sepanjang masa ialah $ 0.00208747, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 42069K telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -2.00% dalam 24 jam dan +0.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Retirement Token (42069K) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 249.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 249.60K Bekalan Peredaran 998.01M Jumlah Bekalan 998,014,321.248698

Had Pasaran semasa The Retirement Token ialah $ 249.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 42069K ialah 998.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998014321.248698. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 249.60K.