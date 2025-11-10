Tokenomik The Right Wing (RIGHT)

Tokenomik The Right Wing (RIGHT)
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10
The Right Wing (RIGHT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Right Wing (RIGHT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.25K
Jumlah Bekalan:
$ 999.83M
Bekalan Edaran:
$ 999.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00023203
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000586
Harga Semasa:
$ 0
The Right Wing (RIGHT) Maklumat

The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric.

In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction.

Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.

Laman Web Rasmi:
https://www.right-wing.xyz/

Tokenomik The Right Wing (RIGHT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Right Wing (RIGHT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RIGHT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RIGHT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RIGHT, terokai RIGHT harga langsung token!

RIGHT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RIGHT? Halaman ramalan harga RIGHT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

