The Story of Binance Harga (币安故事)
Harga langsung The Story of Binance (币安故事) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 币安故事 kepada USD penukaran adalah -- setiap 币安故事.
The Story of Binance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,560.93, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 币安故事. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 币安故事 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01006408, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, 币安故事 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa The Story of Binance ialah $ 10.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 币安故事 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.56K.
--
--
-11.64%
-11.64%
Pada hari ini, perubahan harga The Story of Binance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Story of Binance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Story of Binance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Story of Binance kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga The Story of Binance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
$币安故事 is a memecoin on BNB Chain created as a community tribute to Binance's journey, founded by Changpeng Zhao and He Yi. Launched on October 13, 2025, it features a 1 billion supply, 0% tax, renounced contract, and locked LP for trading stability. Traded on PancakeSwap via BNB swaps with recommended slippage 3%, it lacks inherent utility, relying on speculative value driven by Binance-related narratives shared on X and Telegram. The project reflects BNB Chain's meme coin trend, with a website providing tokenomics, purchase guides, and balance/swap tracking. Designed for broad accessibility with BEP-20 compatibility, it thrives on social momentum rather than complex DeFi features, appealing to Binance's global community without governance or staking mechanisms.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.