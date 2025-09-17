Apakah itu The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The Upsider AI (UP) Sumber Laman Web Rasmi

The Upsider AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Upsider AI (UP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Upsider AI (UP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Upsider AI.

Semak The Upsider AI ramalan harga sekarang!

UP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik The Upsider AI (UP)

Memahami tokenomik The Upsider AI (UP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Upsider AI (UP) Berapakah nilai The Upsider AI (UP) hari ini? Harga langsung UP dalam USD ialah 0.00431675 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UP ke USD? $ 0.00431675 . Lihat Harga semasa UP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran The Upsider AI? Had pasaran untuk UP ialah $ 4.29M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UP? Bekalan edaran UP ialah 993.18M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UP? UP mencapai harga ATH sebanyak 0.00478598 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UP? UP melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan UP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPialah -- USD . Adakah UP akan naik lebih tinggi tahun ini? UP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

The Upsider AI (UP) Kemas Kini Industri Penting