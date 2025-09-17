Lagi Mengenai UP

Maklumat Harga UP

Laman Web Rasmi UP

Tokenomik UP

Ramalan Harga UP

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

The Upsider AI Logo

The Upsider AI Harga (UP)

Tidak tersenarai

1 UP ke USD Harga Langsung:

$0.00431675
$0.00431675$0.00431675
+15.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
The Upsider AI (UP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:44:13 (UTC+8)

The Upsider AI (UP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00372146
$ 0.00372146$ 0.00372146
24J Rendah
$ 0.00478598
$ 0.00478598$ 0.00478598
24J Tinggi

$ 0.00372146
$ 0.00372146$ 0.00372146

$ 0.00478598
$ 0.00478598$ 0.00478598

$ 0.00478598
$ 0.00478598$ 0.00478598

$ 0
$ 0$ 0

-1.80%

+15.74%

+387.00%

+387.00%

The Upsider AI (UP) harga masa nyata ialah $0.00431675. Sepanjang 24 jam yang lalu, UP didagangkan antara $ 0.00372146 rendah dan $ 0.00478598 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UP sepanjang masa ialah $ 0.00478598, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UP telah berubah sebanyak -1.80% sejak sejam yang lalu, +15.74% dalam 24 jam dan +387.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Upsider AI (UP) Maklumat Pasaran

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

--
----

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

993.18M
993.18M 993.18M

993,181,006.7204883
993,181,006.7204883 993,181,006.7204883

Had Pasaran semasa The Upsider AI ialah $ 4.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UP ialah 993.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993181006.7204883. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.29M.

The Upsider AI (UP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The Upsider AI kepada USD adalah $ +0.00058709.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Upsider AI kepada USD adalah $ +0.0331129086.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Upsider AI kepada USD adalah $ +0.0833614909.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Upsider AI kepada USD adalah $ +0.00404855933602304746.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00058709+15.74%
30 Hari$ +0.0331129086+767.08%
60 Hari$ +0.0833614909+1,931.12%
90 Hari$ +0.00404855933602304746+1,509.58%

Apakah itu The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The Upsider AI (UP) Sumber

Laman Web Rasmi

The Upsider AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Upsider AI (UP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Upsider AI (UP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Upsider AI.

Semak The Upsider AI ramalan harga sekarang!

UP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik The Upsider AI (UP)

Memahami tokenomik The Upsider AI (UP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Upsider AI (UP)

Berapakah nilai The Upsider AI (UP) hari ini?
Harga langsung UP dalam USD ialah 0.00431675 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UP ke USD?
Harga semasa UP ke USD ialah $ 0.00431675. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Upsider AI?
Had pasaran untuk UP ialah $ 4.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UP?
Bekalan edaran UP ialah 993.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UP?
UP mencapai harga ATH sebanyak 0.00478598 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UP?
UP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan UP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPialah -- USD.
Adakah UP akan naik lebih tinggi tahun ini?
UP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:44:13 (UTC+8)

The Upsider AI (UP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.