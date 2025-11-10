The Void Harga (VOID)
Harga langsung The Void (VOID) hari ini ialah --, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOID kepada USD penukaran adalah -- setiap VOID.
The Void kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,972, dengan bekalan edaran sebanyak 60.67M VOID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOID didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.173301, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, VOID dipindahkan -1.91% dalam sejam terakhir dan -3.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa The Void ialah $ 28.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOID ialah 60.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.75K.
-1.91%
+0.22%
-3.47%
-3.47%
Pada hari ini, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.22%
|30 Hari
|$ 0
|-43.04%
|60 Hari
|$ 0
|+105.92%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga The Void berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
VOID has a unique deflationary mechanism without any tax to create a static burn system on a timer. Every 12-48 hours depending on total percentage burned, 1% of its main VOID/ETH liquidity pool is burned. However during this process it only burns the sellside liquidity (VOID) and keeps the buyside liquidity (ETH).
This buyside liquidity (ETH) is then converted into other blue-chip tokens in BASE and they are paired up with VOID in their own liquidity pools backing each other. This also increases VOID's baseline floor over time as it has extra buyside liquidity and is over collateralized with each burn.
Currently with more than 10 different liquidity pools automatically managed with a rebalancing strategy VOID is thriving to make all of BASE go through The Void, these side pools are constantly bringing volume to VOID through either arbitrage or partial fills.
With more than 15% of its total supply burned in its first month, each day less and less VOID is being backed up by the basket of pools and blue-chip tokens in its many liquidity pools and pairs.
