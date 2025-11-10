The Void Harga Hari Ini

Harga langsung The Void (VOID) hari ini ialah --, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOID kepada USD penukaran adalah -- setiap VOID.

The Void kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,972, dengan bekalan edaran sebanyak 60.67M VOID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOID didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.173301, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VOID dipindahkan -1.91% dalam sejam terakhir dan -3.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Void (VOID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.97K$ 28.97K $ 28.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.75K$ 47.75K $ 47.75K Bekalan Peredaran 60.67M 60.67M 60.67M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa The Void ialah $ 28.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOID ialah 60.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.75K.