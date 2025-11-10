BursaDEX+
Harga The Void langsung hari ini ialah 0 USD.VOID modal pasaran ialah 28,972 USD. Jejaki masa nyata VOID kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VOID

Maklumat Harga VOID

Apakah VOID

Kertas putih VOID

Laman Web Rasmi VOID

Tokenomik VOID

Ramalan Harga VOID

The Void Logo

The Void Harga (VOID)

Tidak tersenarai

1 VOID ke USD Harga Langsung:

$0.00047677
$0.00047677$0.00047677
+0.20%1D
mexc
USD
The Void (VOID) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:02:18 (UTC+8)

The Void Harga Hari Ini

Harga langsung The Void (VOID) hari ini ialah --, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOID kepada USD penukaran adalah -- setiap VOID.

The Void kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,972, dengan bekalan edaran sebanyak 60.67M VOID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOID didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.173301, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VOID dipindahkan -1.91% dalam sejam terakhir dan -3.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Void (VOID) Maklumat Pasaran

$ 28.97K
$ 28.97K$ 28.97K

--
----

$ 47.75K
$ 47.75K$ 47.75K

60.67M
60.67M 60.67M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa The Void ialah $ 28.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOID ialah 60.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.75K.

The Void Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.173301
$ 0.173301$ 0.173301

$ 0
$ 0$ 0

-1.91%

+0.22%

-3.47%

-3.47%

The Void (VOID) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The Void kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.22%
30 Hari$ 0-43.04%
60 Hari$ 0+105.92%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk The Void

The Void (VOID) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VOID pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
The Void (VOID) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Void berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga The Void yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VOID ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik The Void Ramalan Harga.

Apakah itu The Void (VOID)

VOID has a unique deflationary mechanism without any tax to create a static burn system on a timer. Every 12-48 hours depending on total percentage burned, 1% of its main VOID/ETH liquidity pool is burned. However during this process it only burns the sellside liquidity (VOID) and keeps the buyside liquidity (ETH).

This buyside liquidity (ETH) is then converted into other blue-chip tokens in BASE and they are paired up with VOID in their own liquidity pools backing each other. This also increases VOID's baseline floor over time as it has extra buyside liquidity and is over collateralized with each burn.

Currently with more than 10 different liquidity pools automatically managed with a rebalancing strategy VOID is thriving to make all of BASE go through The Void, these side pools are constantly bringing volume to VOID through either arbitrage or partial fills.

With more than 15% of its total supply burned in its first month, each day less and less VOID is being backed up by the basket of pools and blue-chip tokens in its many liquidity pools and pairs.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

The Void (VOID) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Void

Berapakah nilai 1 The Void pada tahun 2030?
Jika The Void berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga The Void berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:02:18 (UTC+8)

The Void (VOID) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

