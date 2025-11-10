Tokenomik The Void (VOID)

Lihat cerapan utama tentang The Void (VOID), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:09:48 (UTC+8)
The Void (VOID) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Void (VOID), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 27.74K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 60.67M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.173301
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00045725
The Void (VOID) Maklumat

VOID has a unique deflationary mechanism without any tax to create a static burn system on a timer. Every 12-48 hours depending on total percentage burned, 1% of its main VOID/ETH liquidity pool is burned. However during this process it only burns the sellside liquidity (VOID) and keeps the buyside liquidity (ETH).

This buyside liquidity (ETH) is then converted into other blue-chip tokens in BASE and they are paired up with VOID in their own liquidity pools backing each other. This also increases VOID's baseline floor over time as it has extra buyside liquidity and is over collateralized with each burn.

Currently with more than 10 different liquidity pools automatically managed with a rebalancing strategy VOID is thriving to make all of BASE go through The Void, these side pools are constantly bringing volume to VOID through either arbitrage or partial fills.

With more than 15% of its total supply burned in its first month, each day less and less VOID is being backed up by the basket of pools and blue-chip tokens in its many liquidity pools and pairs.

Laman Web Rasmi:
https://voidonbase.com/
Kertas putih:
https://voidonbase.com/wp.pdf

Tokenomik The Void (VOID): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Void (VOID) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VOID yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VOID yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VOID, terokai VOID harga langsung token!

VOID Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VOID? Halaman ramalan harga VOID kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi