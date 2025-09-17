Apakah itu The Wally Group (TWG)

Experience The Wally Group ($TWG) Token on Ethereum Built on themes of connection, positivity, and real-world impact, The Wally Group ($TWG) token on the Ethereum (ETH) network is inspired by a remarkable true story of resilience and companionship. When Wally the alligator was rescued from a Disney pond, he became a source of emotional support for his owner, who battled severe depression. Officially recognized as the first emotional support alligator, Wally symbolizes hope, healing, and the power of unexpected bonds. While Wally’s story is at the heart of our mission, our vision goes far beyond it. We strive to foster meaningful change in the world—championing mental health awareness, community engagement, and social impact. Through $TWG, we’re not just creating a token; we’re building a movement dedicated to long-term value, resilience and a brighter future for everyone.

The Wally Group (TWG) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Wally Group (TWG) Berapakah nilai The Wally Group (TWG) hari ini? Harga langsung TWG dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran The Wally Group? Had pasaran untuk TWG ialah $ 44.10K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TWG? Bekalan edaran TWG ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TWG? TWG mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TWG? TWG melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan TWG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TWGialah -- USD .

