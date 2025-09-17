Lagi Mengenai THE1

The1 Logo

The1 Harga (THE1)

Tidak tersenarai

1 THE1 ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
USD
The1 (THE1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:44:30 (UTC+8)

The1 (THE1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02333516
$ 0.02333516$ 0.02333516

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-0.76%

-14.79%

-14.79%

The1 (THE1) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, THE1 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THE1 sepanjang masa ialah $ 0.02333516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THE1 telah berubah sebanyak -1.29% sejak sejam yang lalu, -0.76% dalam 24 jam dan -14.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The1 (THE1) Maklumat Pasaran

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

--
----

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,481.271494
999,987,481.271494 999,987,481.271494

Had Pasaran semasa The1 ialah $ 57.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THE1 ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999987481.271494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.46K.

The1 (THE1) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The1 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The1 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The1 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The1 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.76%
30 Hari$ 0-11.80%
60 Hari$ 0-67.70%
90 Hari$ 0--

Apakah itu The1 (THE1)

THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations.

The1 (THE1) Sumber

Laman Web Rasmi

The1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The1 (THE1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The1 (THE1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The1.

Semak The1 ramalan harga sekarang!

THE1 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik The1 (THE1)

Memahami tokenomik The1 (THE1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THE1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The1 (THE1)

Berapakah nilai The1 (THE1) hari ini?
Harga langsung THE1 dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa THE1 ke USD?
Harga semasa THE1 ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The1?
Had pasaran untuk THE1 ialah $ 57.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran THE1?
Bekalan edaran THE1 ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THE1?
THE1 mencapai harga ATH sebanyak 0.02333516 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THE1?
THE1 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan THE1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THE1ialah -- USD.
Adakah THE1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
THE1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THE1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:44:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.