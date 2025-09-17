TheCat (THECAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00705905$ 0.00705905 $ 0.00705905 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -1.16% Perubahan Harga (7D) +7.94% Perubahan Harga (7D) +7.94%

TheCat (THECAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, THECAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THECAT sepanjang masa ialah $ 0.00705905, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THECAT telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan +7.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TheCat (THECAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 633.60K$ 633.60K $ 633.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 633.60K$ 633.60K $ 633.60K Bekalan Peredaran 790.00M 790.00M 790.00M Jumlah Bekalan 790,003,490.109632 790,003,490.109632 790,003,490.109632

Had Pasaran semasa TheCat ialah $ 633.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THECAT ialah 790.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 790003490.109632. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 633.60K.