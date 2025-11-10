Theo Short Duration US Treasury Fund Harga Hari Ini

Harga langsung Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hari ini ialah $ 1.011, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa THBILL kepada USD penukaran adalah $ 1.011 setiap THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 135,213,577, dengan bekalan edaran sebanyak 133.90M THBILL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, THBILL didagangkan antara $ 1.005 (rendah) dan $ 1.013 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.906552.

Dalam prestasi jangka pendek, THBILL dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -0.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 135.21M$ 135.21M $ 135.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.21M$ 135.21M $ 135.21M Bekalan Peredaran 133.90M 133.90M 133.90M Jumlah Bekalan 133,902,564.084008 133,902,564.084008 133,902,564.084008

Had Pasaran semasa Theo Short Duration US Treasury Fund ialah $ 135.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THBILL ialah 133.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 133902564.084008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.21M.