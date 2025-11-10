Tokenomik Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Lihat cerapan utama tentang Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:23:32 (UTC+8)
USD

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 135.46M
$ 135.46M
Jumlah Bekalan:
$ 133.90M
$ 133.90M
Bekalan Edaran:
$ 133.90M
$ 133.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 135.46M
$ 135.46M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.11
$ 1.11
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.906552
$ 0.906552
Harga Semasa:
$ 1.011
$ 1.011

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Maklumat

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

Laman Web Rasmi:
https://theo.xyz

Tokenomik Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token THBILL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token THBILL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik THBILL, terokai THBILL harga langsung token!

THBILL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju THBILL? Halaman ramalan harga THBILL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

