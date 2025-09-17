Theory Of Gravity (THOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01931345$ 0.01931345 $ 0.01931345 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.76% Perubahan Harga (7D) -0.65% Perubahan Harga (7D) -0.65%

Theory Of Gravity (THOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, THOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THOG sepanjang masa ialah $ 0.01931345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THOG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.76% dalam 24 jam dan -0.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Theory Of Gravity (THOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 123.27K$ 123.27K $ 123.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 123.27K$ 123.27K $ 123.27K Bekalan Peredaran 948.50M 948.50M 948.50M Jumlah Bekalan 948,499,383.54 948,499,383.54 948,499,383.54

Had Pasaran semasa Theory Of Gravity ialah $ 123.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THOG ialah 948.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 948499383.54. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 123.27K.