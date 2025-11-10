Thermo Fisher xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Thermo Fisher xStock (TMOX) hari ini ialah $ 560.62, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TMOX kepada USD penukaran adalah $ 560.62 setiap TMOX.

Thermo Fisher xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 198,870, dengan bekalan edaran sebanyak 407.15 TMOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TMOX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 560.62, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 464.51.

Dalam prestasi jangka pendek, TMOX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Bekalan Peredaran 407.15 407.15 407.15 Jumlah Bekalan 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

Had Pasaran semasa Thermo Fisher xStock ialah $ 198.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TMOX ialah 407.15, dengan jumlah bekalan sebanyak 21272.12279538514. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.93M.