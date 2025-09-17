Apakah itu Theta Network (THETA)

Theta Network is the leading blockchain-powered decentralized cloud for AI, media and entertainment. It can be viewed as a "dual network" consisting of two complementary subsystems, the Theta Edge Network and the Theta Blockchain. The edge network provides vast amounts of GPU compute power for AI, video, rendering and other tasks, while the Theta blockchain provides payment, reward, and smart contract capabilities. Below we provide more details for the two components. Theta's Edge Network is a decentralized network consisting of over 10,000 active global nodes with 80 PetaFLOPS of always available distributed GPU compute power, equivalent to 250 Nvidia A100s. Theta Edge Network powers the Theta EdgeCloud, a leading hybrid cloud-edge AI computing platform launched on May 1, 2024. Leveraging Theta's recently approved patent on ‘Edge Computing Platform supported by Smart Contract Enabled Blockchain Network’ and the upcoming release of Elite+ Booster edge nodes, all Theta community members will be able to participate and share in the rewards from EdgeCloud AI, video, 3D rendering and gaming compute jobs. While chatbots like ChatGPT and others utilize GPUs, new generative AI models such as text-to-video, text-to-3D and sketch-to-3D will require 10-100x the amount of computational power. The combined GPU compute power of Theta's decentralized edge network and its preferred cloud partners is 20-30x more than other comparable networks in the industry today, holding the keys to global GPU compute, arguably the most valuable and most disruptive asset in history. Theta blockchain is an EVM compatible multi-blockchain network which supports Turing complete smart contracts. This EVM support enables a wide range of interesting Web3 applications to be built on the Theta Network. Examples include non-fungible tokens (NFT), decentralized exchanges (DEX/DeFi), and decentralized autonomous organizations (DAO), which could become indispensable building blocks of the next generation AI, media and entertainment platforms. Theta’s enterprise validator and governance council is led by Google, Samsung, Sony, Creative Artists Agency (CAA), Binance, Blockchain Ventures, DHVC, gumi and other global leaders. Theta has partnered with leading entertainment brands including Lionsgate, MGM, Katy Perry, American Idol, The Price is Right, Taste of Home, and more. Popular platforms utilizing Theta’s Web3 infrastructure include MetaCannes Film3 Festival, FuseTV, CONtv Anime, WPT, PetCollective, FailArmy, and other OTT streaming services. Strategic corporate investors include Samsung NEXT, Sony Innovation Fund, Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI), CAA and Silicon Valley VCs including DCM and Sierra Ventures.

Tokenomik Theta Network (THETA)

Memahami tokenomik Theta Network (THETA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THETA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Theta Network (THETA) Berapakah nilai Theta Network (THETA) hari ini? Harga langsung THETA dalam USD ialah 0.82059 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa THETA ke USD? $ 0.82059 . Lihat Harga semasa THETA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Theta Network? Had pasaran untuk THETA ialah $ 820.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran THETA? Bekalan edaran THETA ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THETA? THETA mencapai harga ATH sebanyak 15.72 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THETA? THETA melihat harga ATL sebanyak 0.04039979 USD . Berapakah jumlah dagangan THETA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THETAialah -- USD . Adakah THETA akan naik lebih tinggi tahun ini? THETA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THETAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

