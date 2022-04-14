Tokenomik ThetaDrop (TDROP)
ThetaDrop (TDROP) Maklumat
TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more.
TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.
ThetaDrop (TDROP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ThetaDrop (TDROP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik ThetaDrop (TDROP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ThetaDrop (TDROP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TDROP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TDROP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TDROP, terokai TDROP harga langsung token!
TDROP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TDROP? Halaman ramalan harga TDROP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.