Thetanuts Finance (NUTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00155885 $ 0.00155885 $ 0.00155885 24J Rendah $ 0.00158067 $ 0.00158067 $ 0.00158067 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00155885$ 0.00155885 $ 0.00155885 24J Tinggi $ 0.00158067$ 0.00158067 $ 0.00158067 Sepanjang Masa $ 0.0407299$ 0.0407299 $ 0.0407299 Harga Terendah $ 0.00137354$ 0.00137354 $ 0.00137354 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) +7.65% Perubahan Harga (7D) +7.65%

Thetanuts Finance (NUTS) harga masa nyata ialah $0.00155887. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUTS didagangkan antara $ 0.00155885 rendah dan $ 0.00158067 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUTS sepanjang masa ialah $ 0.0407299, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00137354.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUTS telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan +7.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thetanuts Finance (NUTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.59M$ 15.59M $ 15.59M Bekalan Peredaran 2.31B 2.31B 2.31B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Thetanuts Finance ialah $ 3.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUTS ialah 2.31B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.59M.