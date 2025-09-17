Thief Cat (NAMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003996 $ 0.00003996 $ 0.00003996 24J Rendah $ 0.00004162 $ 0.00004162 $ 0.00004162 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003996$ 0.00003996 $ 0.00003996 24J Tinggi $ 0.00004162$ 0.00004162 $ 0.00004162 Sepanjang Masa $ 0.00346739$ 0.00346739 $ 0.00346739 Harga Terendah $ 0.00002218$ 0.00002218 $ 0.00002218 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) +3.13% Perubahan Harga (7D) +3.13%

Thief Cat (NAMI) harga masa nyata ialah $0.00004016. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAMI didagangkan antara $ 0.00003996 rendah dan $ 0.00004162 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAMI sepanjang masa ialah $ 0.00346739, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002218.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAMI telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan +3.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thief Cat (NAMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Bekalan Peredaran 951.07M 951.07M 951.07M Jumlah Bekalan 951,068,336.407616 951,068,336.407616 951,068,336.407616

Had Pasaran semasa Thief Cat ialah $ 38.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAMI ialah 951.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 951068336.407616. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.20K.