Tokenomik This Is My Iguana (TIMI)

Lihat cerapan utama tentang This Is My Iguana (TIMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.


This Is My Iguana (TIMI) Maklumat

Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.

Laman Web Rasmi:
https://thisismyiguana.io/

This Is My Iguana (TIMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk This Is My Iguana (TIMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 246.64K
$ 246.64K
Jumlah Bekalan:
$ 942.23M
$ 942.23M
Bekalan Edaran:
$ 942.23M
$ 942.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 246.64K
$ 246.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00860314
$ 0.00860314
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00026135
$ 0.00026135

Tokenomik This Is My Iguana (TIMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik This Is My Iguana (TIMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TIMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TIMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TIMI, terokai TIMI harga langsung token!

TIMI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TIMI? Halaman ramalan harga TIMI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.