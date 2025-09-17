Thorstarter (XRUNE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00208739 $ 0.00208739 $ 0.00208739 24J Rendah $ 0.00225263 $ 0.00225263 $ 0.00225263 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00208739$ 0.00208739 $ 0.00208739 24J Tinggi $ 0.00225263$ 0.00225263 $ 0.00225263 Sepanjang Masa $ 0.707193$ 0.707193 $ 0.707193 Harga Terendah $ 0.00114084$ 0.00114084 $ 0.00114084 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -5.32% Perubahan Harga (7D) +5.17% Perubahan Harga (7D) +5.17%

Thorstarter (XRUNE) harga masa nyata ialah $0.00213257. Sepanjang 24 jam yang lalu, XRUNE didagangkan antara $ 0.00208739 rendah dan $ 0.00225263 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XRUNE sepanjang masa ialah $ 0.707193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00114084.

Dari segi prestasi jangka pendek, XRUNE telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -5.32% dalam 24 jam dan +5.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thorstarter (XRUNE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 243.39K$ 243.39K $ 243.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 114.15M 114.15M 114.15M Jumlah Bekalan 535,328,769.27 535,328,769.27 535,328,769.27

Had Pasaran semasa Thorstarter ialah $ 243.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XRUNE ialah 114.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 535328769.27. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.