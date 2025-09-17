THORSwap (THOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04363468 $ 0.04363468 $ 0.04363468 24J Rendah $ 0.0472395 $ 0.0472395 $ 0.0472395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04363468$ 0.04363468 $ 0.04363468 24J Tinggi $ 0.0472395$ 0.0472395 $ 0.0472395 Sepanjang Masa $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Harga Terendah $ 0.03017759$ 0.03017759 $ 0.03017759 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) -1.93% Perubahan Harga (7D) -14.85% Perubahan Harga (7D) -14.85%

THORSwap (THOR) harga masa nyata ialah $0.04593011. Sepanjang 24 jam yang lalu, THOR didagangkan antara $ 0.04363468 rendah dan $ 0.0472395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THOR sepanjang masa ialah $ 3.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03017759.

Dari segi prestasi jangka pendek, THOR telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -1.93% dalam 24 jam dan -14.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

THORSwap (THOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.34M$ 9.34M $ 9.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.91M$ 12.91M $ 12.91M Bekalan Peredaran 203.40M 203.40M 203.40M Jumlah Bekalan 281,248,730.0 281,248,730.0 281,248,730.0

Had Pasaran semasa THORSwap ialah $ 9.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THOR ialah 203.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 281248730.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.91M.