Thought (THT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03357002 24J Tinggi $ 0.03578166 Sepanjang Masa $ 0.1552 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +6.58% Perubahan Harga (7D) +4.80%

Thought (THT) harga masa nyata ialah $0.03578166. Sepanjang 24 jam yang lalu, THT didagangkan antara $ 0.03357002 rendah dan $ 0.03578166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THT sepanjang masa ialah $ 0.1552, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THT telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +6.58% dalam 24 jam dan +4.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thought (THT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.38M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.40M Bekalan Peredaran 541.62M Jumlah Bekalan 1,576,317,442.0

Had Pasaran semasa Thought ialah $ 19.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THT ialah 541.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1576317442.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.40M.